Германия выделит еще €12 млрд на военную помощь Украине

Март, 29 в 19:41

В среду, 29 марта, бюджетный комитет Бундестага в Германии одобрил предоставление еще €12 млрд на военную помощь Украине.

Дополнительное финансирование предусматривает €3,2 млрд, которые будут выплачены в 2023 году, и кредитные линии на период с 2024-го по 2032 год на сумму около €8,8 млрд.

– Благодаря этому Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — говорится в заявлении представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Германия намерена увеличить военную помощь Украине в пять раз.

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