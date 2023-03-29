В 2023 Канада выделит Украине $1,8 млрд финансовой помощи в 2023 году

Март, 29 в 11:13

Правительство Канады заложит в государственный бюджет на 2023 год $1,8 млрд (2,4 млрд канадских долларов) финансовой и военной помощи для Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

– Финансовая поддержка со стороны Канады помогла правительству Украины продолжать работу на фоне незаконного вторжения России, в частности путем выплаты пенсий и предоставления основных государственных услуг украинцам, закупки топлива на зиму и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Бюджет на 2023 год предусматривает выделение Украине дополнительного займа на 2023 год в размере 2,4 млрд долларов, которые будут предоставлены через администрируемый счет МВФ для Украины, – заявили в Канаде.

Как отмечается на сайте, дополнительно в бюджете на 2023 год предлагается выделить $147 млн (200 млн канадских долларов) в виде военной помощи, включая ранее анонсированные восемь танков Leopard 2.

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Еще $62 млн (84,8 млн канадских долларов) предусматриваются для оказания целевой помощи гуманитарного характера, в частности в виде психологической поддержки, разминирования, сельскохозяйственных программ и тому подобное.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Twitter от имени Украины поблагодарил Канаду за поддержку и финансовую помощь в войне против оккупантов.

– Благодарны за дополнительную поддержку в размере 2,4 млрд канадских долларов, объявленную Джастином Трюдо и Христей Фриланд. Финансовый вклад Канады поможет нам поддерживать экономическую стабильность и помогать украинцам, которые пострадали от развязанной Россией войны, – прокомментировал он.

Напомним, 18 марта стало известно, что из Канады в Украину уже направляются бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3.