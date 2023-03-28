Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине – Spiegel

Март, 28 в 0:08

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь Украине в пять раз, чтобы довести общую сумму до более €15 млрд и значительно расширить поддержку ВСУ.

По данным немецкого издания Der Spiegel, ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

— Берлин хочет увеличить помощь с €3 млрд до более €15 млрд, — говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что примерно через два месяца после решения немецкого правительства о поставках тяжелых боевых танков в Украину прибыли обещанные Leopard 2.

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Как сообщало немецкое издание Spiegel, Украина получила все обещанные Германией 18 танков Leopard 2 и около 40 БМП Marder.