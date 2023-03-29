Вероятность аварии растет. Вблизи Запорожской АЭС усилились боевые действия — гендиректор МАГАТЭ

Март, 29 в 8:43

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил об усилении боевых действий вблизи захваченной Россией Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

— Моя команда на месте ежедневно сообщает об атаках, звуках тяжелого вооружения. Это происходит практически постоянно, — сообщил он.

Он отметил, что видит “повышенный уровень опасности” из-за боевых действий.

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— Думаю, самое важное — избежать аварии, а вероятность, что она может произойти, растет, — добавил гендиректор.

По словам Гросси, за 13 месяцев станция шесть раз переключалась на аварийные дизель-генераторы.

— Это может произойти из-за обстрела, из-за беспилотника, из-за атаки, из-за наступательной или оборонительной операции. Поэтому это не то, что можно спланировать, — пояснил он.

В то же время гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что поддерживает диалог как с украинскими властями, так и с российскими оккупантами, поскольку хочет “гарантировать, что в Европе не произойдет большой радиологической катастрофы”.

— Думаю, что это [договоренность по безопасности] близко… Очевидно, что нужны политические обязательства, политическое решение. В этом случае они будут договариваться о защите станции. Они не договариваются между собой. Они договариваются с МАГАТЭ. Они договариваются о ядерной безопасности и защите. Это очень важный элемент, который, по моему мнению, следует принять во внимание, — подчеркнул Гросси.

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией российских войск с начала марта 2022 года. Захватчики неоднократно открывали огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории ЗАЭС.