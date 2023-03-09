Март, 09 в 8:18

Запорожская атомная электростанция (АЭС) находится под оккупацией российских войск с начала марта 2022 года. Захватчики неоднократно открывали огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории ЗАЭС.

Ночью 9 марта 2023 года оккупанты в шестой раз обстреляли ЗАЭС. В результате атаки отключилась последняя линия связи с украинской энергосистемой — 5-й и 6-й энергоблоки переводят в холодное состояние. Для питания включили 18 дизель-генераторов, однако горючего хватит на 10 дней.

В Энергоатоме отмечают, что если в течение этого периода внешнее питание станции не возобновят, это приведет к радиационной аварии мирового масштаба.

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В связи с этим Факты ICTV обратились за комментарием к главе Всеукраинской экологической лиги Татьяне Тимочко и расспросили, какие последствия могут иметь российские провокации на ЗАЭС для Украины и мира.

Похоже на Фукусиму: чем грозит Украине ситуация на Запорожской АЭС

Как отметила в комментарии Фактам ICTV Татьяна Тимочко, если российские войска спровоцируют аварию на ЗАЭС, дальнейшие сценарии могут быть схожи с тем, что происходило на японской атомной станции Фукусима в 2011 году, когда катастрофу спровоцировали землетрясение и цунами.

Или же это будет сравнимо с аварией на АЭС Три-Майл-Айленд (США), которая произошла из-за нарушения охлаждения ядерного топлива в одном из реакторов в марте 1979 года.

– Возможные сценарии взрыва на Запорожской АЭС могут быть более схожими с аварией на японской атомной станции Фукусима-1 или с аварией на американской АЭС Три-Майл-Айленд, которая считалась крупнейшей в истории мировой ядерной энергетики до аварии на Чернобыльской АЭС и до сих пор считается самой тяжелой ядерной аварией в США. В результате аварии на АЭС Три-Майл-Айленд была серьезно повреждена активная зона реактора, а часть ядерного топлива расплавилась, – заявила Тимочко.

Глава Всеукраинской экологической лиги напомнила, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Там действуют реакторы типа ВВЭР-1000 (водно-водяной). В общей сложности на ЗАЭС есть шесть энергоблоков, однако в последнее время работали только три, и то не на полную мощность.

По данным компании Энергоатом, во время атаки войск РФ 5 августа на одном из трех работающих энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита, и он теперь отключен. В настоящее время на станции сохраняются риски утечки водорода, а также распыления радиоактивных веществ. Кроме того, остается высокой пожароопасность.

В результате периодических обстрелов оккупантов повреждены три из четырех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Как объяснила Татьяна Тимочко, в случае повреждения последней линии атомная станция не сможет получать электроэнергию для своих нужд. На случай подобной аварийной ситуации там есть дизель-генераторы, которые смогут обеспечивать охлаждение ядерного топлива. Однако для их бесперебойной работы требуется дизельное топливо, поставкам которого могут препятствовать оккупанты.

Если ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения, начнется плавление ядерного топлива. Как результат – может произойти выброс радиоактивных веществ.

В разы хуже Чернобыля: возможные последствия аварии на ЗАЭС

По словам Татьяны Тимочко, в шести реакторах Запорожской АЭС, а также в хранилище отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок (то есть в десять раз больше, чем на Чернобыльской атомной станции).

Соответственно, и последствия будут значительно хуже, чем после катастрофы на ЧАЭС:

• Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составить около 30 тыс. кв. км. Это почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.

• Площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км. То есть это беспрецедентно обширная территория. Для сравнения после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км.

• Почти вся территория Запорожской области может оказаться непригодной для проживания в течение сотни лет.

• Радиационное поражение могут получить около 1 млн человек (после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.). А количество погибших может в десятки раз превысить количество жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Может произойти значительный выброс радиоактивного цезия-137, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв. Этот элемент интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями, загрязняет продукты питания.

• Радионуклидное загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Как уточнила Тимочко, наихудшие последствия возникнут, если российские войска пробьют оболочку во всех энергоблоках Запорожской АЭС, зацепив реактор.

Угрозы для мира

В случае аварии на ЗАЭС под угрозой окажутся жизнь и здоровье миллионов людей. Радиоактивное загрязнение территорий является чрезвычайно длительным. Высокие дозы радиации в долгосрочной перспективе могут спровоцировать ожоги, острую лучевую болезнь, многочисленные патологии, в частности, летальные случаи.

В результате поражения некоторых видов белков в клетках организма человек может заболеть раком. Кроме того, радиоактивное загрязнение может стать причиной разных генетических мутаций, передаваемых через несколько поколений.

Татьяна Тимочко отметила, что в случае аварии под угрозой загрязнения окажется не только Украина, но и многие другие страны. Все зависит от циркуляции воздушных масс в тот момент.

– Авария на ЗАЭС приведет к трансграничному радиоактивному заражению окружающей среды многих стран: из-за атмосферной циркуляции воздушных масс, переноса радионуклидных частиц по водам рек и осадков будут поражены значительные территории. Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым, — подчеркнула она.

Во Всеукраинской экологической лиге настаивают, что в этой ситуации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно предпринять более решительные шаги, чтобы обезопасить Запорожскую АЭС от ядерного терроризма РФ.

Фото: Энергоатом