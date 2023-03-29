Березень, 29 в 8:43

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про посилення бойових дій поблизу захопленої Росією Запорізької АЕС.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

– Моя команда на місці щодня повідомляє про атаки, звуки важкого озброєння. Це відбувається практично постійно, – повідомив він.

Він зазначив, що бачить “підвищений рівень небезпеки” через бойові дії.

Зараз дивляться

– Думаю, найважливіше – уникнути аварії, а ймовірність, що вона може статися, зростає, – додав гендиректор.

За словами Гроссі, за 13 місяців станція шість разів перемикалася на аварійні дизель-генератори.

– Це може статися через обстріл, через безпілотник, через атаку, через наступальну чи оборонну операцію. Тож це не те, що можна спланувати, – пояснив він.

Водночас гендиректор МАГАТЕ наголосив, що підтримує діалог як з українською владою, так і з російськими окупантами, оскільки хоче “гарантувати, що в Європі не станеться великої радіологічної катастрофи”.

– Думаю, що це [домовленість щодо безпеки ] близько… Очевидно, що потрібні політичні зобов’язання, політичне рішення. У цьому разі вони домовлятимуться про захист станції. Вони не домовляються між собою. Вони домовляються з МАГАТЕ. Вони домовляються про ядерну безпеку та захист. Це дуже важливий елемент, який, на мою думку, слід взяти до уваги, – наголосив Гроссі.

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією російських військ з початку березня 2022 року. Загарбники неодноразово відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по території ЗАЕС.