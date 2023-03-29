Оставалось 20 минут. В SkyUp рассказали о последнем рейсе перед началом войны

Март, 29 в 14:57

Украинская авиакомпания SkyUp во время полномасштабной войны и в условиях закрытого неба задействовала за границей почти весь свой флот и осуществляла рейсы в разные страны. Но один самолет не удалось эвакуировать: ему оставалось буквально 20 минут полета в Кишинев из Борисполя, когда борт попросили вернуться в аэропорт вылета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина В режиме ожидания. Что произошло с украинскими авиакомпаниями за более чем год войны.

Перед началом вторжения РФ в Украину европейские лизингодатели потребовали у украинских компаний вывезти из страны арендованные самолеты.

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На момент полномасштабного вторжения у SkyUp было 11 самолетов, 10 из которых находились за границей.

— Один самолет находится в Украине и сейчас. Также в течение года мы получили еще один самолет. Таким образом на сегодняшний день у нас флот в общей сложности 12 самолетов, 11 из которых задействованы в операционной деятельности за рубежом, – рассказали в пресс-службе компании SkyUp.

Последний самолет вылетел из Борисполя 24 февраля 2022 года. Он уже был 20 минут в полете, и ему оставалось практически 20 минут до границы. Но его направили в аэропорт вылета. Если бы успели долететь, весь флот компании на момент начала войны был бы за рубежом.