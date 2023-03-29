Залишалось 20 хвилин. У SkyUp розповіли про останній рейс перед перед початком війни

Березень, 29 в 14:57

Українська авіакомпанія SkyUp під час повномасштабної війни та в умовах закритого неба задіяла за кордоном майже весь свій флот та здійснювала рейси до різних країн. Але один літак не вдалося евакуювати: йому залишалося буквально 20 хвилин польоту до Кишинева з Борисполя, коли борт попросили повернутися до аеропорту вильоту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна У режимі очікування. Що сталося з українськими авіакомпаніями за більш як рік війни.

Перед початком вторгнення РФ в Україну європейські лізингодавці вимагали українські компанії вивезти з країни орендовані літаки.

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На момент повномасштабного вторгнення SkyUp мав 11 літаків, 10 з яких знаходилися за кордоном.

– Один літак знаходиться в Україні і зараз. Також упродовж року ми отримали ще один літак. Таким чином, на сьогоднішній день у нас флот загалом 12 літаків, 11 з яких задіяні в операційній діяльності за кордоном, – розповіли у прес-службі компанії SkyUp.

Останній літак вилетів із Борисполя 24 лютого 2022 року. Він уже був 20 хвилин у польоті, і йому залишалося майже 20 хвилин до кордону. Але його направили до аеропорту вильоту. Якби встигли долетіти, весь флот компанії на момент початку війни був би за кордоном.