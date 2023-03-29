Украина тратит на войну 130 млрд грн в месяц — Марченко

Март, 29 в 12:59

Сейчас ключевая задача — создать условия для финансирования военного бюджета, поскольку госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Он напомнил, что 21 марта Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд грн.

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По его словам, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

Неделю назад Всемирный банк обновил оценку средств, в которых нуждается Украина для восстановления и реконструкции, увеличив их до $411 млрд.

Источник: ЕБА