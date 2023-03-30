Экс-директор Мотор Сичи Богуслаев будет находиться в СИЗО до 27 мая

Март, 30 в 0:05

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей бывшего президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева.

Он будет находиться в СИЗО еще 60 суток – до 27 мая.

Офис генпрокурора обосновал необходимость продления следствия в связи с новыми обвинениями и подозрением в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины.

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В официальной версии следствия говорится, что Богуслаев в апреле 2022 года блокировал передачу вертолета Ми-2-МСБ-1 представителям Главного управления разведки.

Он предоставлял подчиненным указания скрыть детали и эксплуатационную документацию, без которых использовать этот вертолет было бы невозможно.

Сам Богуслаев все обвинения отрицает. В ходе судебного заседания он заявил, что к нему лично никто из военных с таким запросом не обращался, а снятие деталей объяснил обычным рабочим процессом, — рассказали журналисты из зала суда.

Фото: Радио Свобода