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Факти / Україна

Ексдиректор Мотор Січі Богуслаєв перебуватиме в СІЗО до 27 травня

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ексдиректор Мотор Січі Богуслаєв перебуватиме в СІЗО до 27 травня

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і продовжив термін тримання під вартою колишнього президента АТ Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва.

Він перебуватиме в СІЗО ще 60 діб – до 27 травня.

Офіс генпрокурора обґрунтував необхідність продовження слідства у зв’язку з новими обвинуваченнями та підозрою у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України.

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В офіційній версії слідства йдеться про те, що Богуслаєв у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки.

Він надавав підлеглим вказівки сховати деталі й експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

– Cам Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових з таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом, – розповіли журналісти із зали суду.

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Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода
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