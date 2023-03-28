Приказал снять лопасти с вертолетов: экс-директор Мотор Сичи получил новое подозрение
Бывший президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев получил новое подозрение: на этот раз за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Следствие установило, что в апреле 2022 года, в начале полномасштабной войны, украинские военные обратились к Мотор Сичи с просьбой о платной передаче в пользование вертолетов.
Богуслаев же приказал сотрудникам предприятия спрятать документы на эту авиационную технику, чтобы пилоты не могли сесть за штурвал без специальных формуляров.
Кроме того, он дал указание снять лопасти с вертолетов, чтобы украинские защитники не могли ими воспользоваться.
– Он приказал разукомплектовать технику: снять лопасти с вертолетов и спрятать их, — отметили в Офисе генпрокурора.
Как уточнили в Службе безопасности Украины, президент Мотор Сичи, в частности, блокировал поставку боевого вертолета для Главного управления разведки Минобороны в апреле 2022 года. Речь идет об оплачиваемой передаче вертолета типа МІ-2 для выполнения боевых задач.
– Руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение государственного заказа. Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него, — подчеркнули в СБУ.
Работники предприятия незаконное распоряжение выполнили: сняли с вертолета лопасти и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.
По этому факту Богуслаеву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Кроме того, следствие установило, что начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Мотор Сичи создал схему поставки запчастей к авиадвигателям с временно оккупированной территории Украины (со Снежнянского машиностроительного завода). Тем самым он способствовал деятельности подконтрольного Кремлю террористического формирования “ДНР”, получавшего так называемые “налоги” и “таможенные платежи”.
Для обхода ограничений Мотор Сич поставляла сырье на Снежнянский машиностроительный завод через зарубежные компании, а затем получала уже готовые запчасти для авиационных двигателей.
За незаконную деятельность сотрудник предприятия получил подозрение в содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).
Как известно, Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности Мотор Сичи. Обоим было объявлено подозрение по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору).