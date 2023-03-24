Мотор Сич работала с иранской фирмой, причастной к разработке дронов Shahed-136 — Схемы
Украинское предприятие Мотор Сич под руководством Вячеслава Богуслаева годами сотрудничало с иранскими компаниями, которые были под санкциями Запада и мира, а также работали на военно-промышленный комплекс Ирана.
Об этом рассказывают журналисты Схем.
В распоряжении Схем есть документы, свидетельствующие о том, что Мотор Сич продавала предприятиям Ирана товары двойного назначения, а именно: авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117.
Такие двигатели устанавливают и на небольшие транспортные самолеты, и на военные вертолеты, например, типа Ка-52 (Аллигатор), которые Россия использует в войне против Украины.
Иранские предприятия в то время уже были под санкциями США и ЕС, но еще до введения ограничений Украиной.
Одна из иранских компаний из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) связана с военно-промышленным комплексом Ирана. Эта компания с другим подсанкционным предприятием, причастны к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136, которыми армия РФ наносит удары по украинским городам.
Основные партнеры Мотор Сич в Иране:
- Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), она же Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
- Iran Aircraft Industries (IACI);
- Иран Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).
DAMA
В июне 2021 года в Минске руководитель иранской DAMA Хусейн Насир встречается с представителем белорусской госкомпании Белвнешпромсервис — генеральным директором Александром Кучинским, и украинского предприятия Мотор Сич — начальником департамента внешнеэкономической деятельности Олегом Дзюбой.
Мотор Сич — производитель двигателей; белорусская компания — посредник, потому что действуют международные санкции для Ирана, а DAMA — покупатель.
Стоит отметить, что белорусская фирма-посредник в США уже давно под санкциями за торговлю с военно-промышленным комплексом Сирии и Ирана.
Iran Aircraft Industries (IACI)
Фирма IACI связана с государственным военно-промышленным комплексом Ирана — предоставляет услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военных вертолетов и самолетов. Во время сотрудничества с Мотор Сич была под многочисленными западными санкциями.
Iran Aircraft Industries находится в списке СНБО.
По данным Схем, иранская компания Design and Manufacturing of Aeroengines является подставной. Она осуществляла тайные закупки для авиапромышленности Ирана — для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).
Против HESA с 2008 года санкции ввели США, с 2010 года — Евросоюз. Впоследствии к ним присоединились другие страны — Япония, Великобритания, Австралия, Канада и Южная Корея.
По информации Управления контроля за иностранными активами США, эта компания причастна к разработке ударных дронов Shahed-136, которыми Россия чаще всего обстреливает Украину.
HESA также в санкционном списке СНБО и упоминается в рабочей корреспонденции Мотор Сичи.
Напомним, что бывший президент Мотор Сичи Богуслаев находится в СИЗО Киева до 6 апреля.