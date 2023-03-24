Март, 24 в 16:59

Украинское предприятие Мотор Сич под руководством Вячеслава Богуслаева годами сотрудничало с иранскими компаниями, которые были под санкциями Запада и мира, а также работали на военно-промышленный комплекс Ирана.

Об этом рассказывают журналисты Схем.

В распоряжении Схем есть документы, свидетельствующие о том, что Мотор Сич продавала предприятиям Ирана товары двойного назначения, а именно: авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117.

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Такие двигатели устанавливают и на небольшие транспортные самолеты, и на военные вертолеты, например, типа Ка-52 (Аллигатор), которые Россия использует в войне против Украины.

Иранские предприятия в то время уже были под санкциями США и ЕС, но еще до введения ограничений Украиной.

Одна из иранских компаний из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) связана с военно-промышленным комплексом Ирана. Эта компания с другим подсанкционным предприятием, причастны к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136, которыми армия РФ наносит удары по украинским городам.

Основные партнеры Мотор Сич в Иране:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), она же Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Иран Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

DAMA

В июне 2021 года в Минске руководитель иранской DAMA Хусейн Насир встречается с представителем белорусской госкомпании Белвнешпромсервис — генеральным директором Александром Кучинским, и украинского предприятия Мотор Сич — начальником департамента внешнеэкономической деятельности Олегом Дзюбой.

Мотор Сич — производитель двигателей; белорусская компания — посредник, потому что действуют международные санкции для Ирана, а DAMA — покупатель.

Стоит отметить, что белорусская фирма-посредник в США уже давно под санкциями за торговлю с военно-промышленным комплексом Сирии и Ирана.

Iran Aircraft Industries (IACI)

Фирма IACI связана с государственным военно-промышленным комплексом Ирана — предоставляет услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военных вертолетов и самолетов. Во время сотрудничества с Мотор Сич была под многочисленными западными санкциями.

Iran Aircraft Industries находится в списке СНБО.

По данным Схем, иранская компания Design and Manufacturing of Aeroengines является подставной. Она осуществляла тайные закупки для авиапромышленности Ирана — для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Против HESA с 2008 года санкции ввели США, с 2010 года — Евросоюз. Впоследствии к ним присоединились другие страны — Япония, Великобритания, Австралия, Канада и Южная Корея.

По информации Управления контроля за иностранными активами США, эта компания причастна к разработке ударных дронов Shahed-136, которыми Россия чаще всего обстреливает Украину.

HESA также в санкционном списке СНБО и упоминается в рабочей корреспонденции Мотор Сичи.

Напомним, что бывший президент Мотор Сичи Богуслаев находится в СИЗО Киева до 6 апреля.