Уряд Північної Македонії схвалив передання Україні бойових гелікоптерів
Ввечері 29 березня уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати Україні бойові гелікоптери.
Про це повідомляє місцеве видання Fokus.
– Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між Міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол, – заявив уряд у Скоп’є.
У рішенні не вказано тип гелікоптерів, проте очільниця македонського Міноборони Слав’янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп’є придбало у Києва 2001 року.
Міністерка наголосила що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.
З 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.