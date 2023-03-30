Март, 30 в 17:07

Первые четыре истребителя МиГ-29, которые Украина получила от Словакии, уже защищают небо над Харьковом.

Об этом во время выступления в парламенте Словакии заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

– От имени всех украинцев, жизнь которых защищают Военно-воздушные силы, выражаю вам большую благодарность, – сказала она.

Также Кондратюк поблагодарила Словакию за гуманитарную помощь, оружие, другое оборудование и поддержку Украины на международном уровне.

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Напомним, что 23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29. Всего страна планирует предоставить 13 таких самолетов.

Кроме этого, Украина получит истребители от Польши. Однако в Варшаве заявили, что не будут передавать все МиГ-29, которые есть у них на вооружении. Поставки боевых самолетов нашему государству будут осуществляться постепенно.