Уже есть 8 бригад. МВД продолжит набор в Гвардию наступления для формирования резерва

Апрель, 01 в 13:18

Восемь бригад Гвардии наступления уже сформированы и готовы к бою, но на фоне большого количества желающих набор добровольцев в подразделение продолжается.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

— На сегодня сформировано восемь бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мероприятиям на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях, — рассказал министр.

Клименко рассказал, что заявки поступают из всех регионов нашей страны, а всего поступило несколько десятков тысяч заявок для вступления в Гвардию наступления.

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В ведомстве решили продолжить набор добровольцев, чтобы сформировать резервные подразделения. По словам Клименко, в МВД рассчитывают в течение нескольких месяцев хорошо обучить, экипировать и вооружить добровольцев, чтобы в дальнейшем их также привлекать к штурмовым мероприятиям.

— Кроме того, у нас осталось большое количество заявок, которые наши кадровые подразделения продолжают обрабатывать. Есть определенный процент людей, которые не прошли отбор по разным причинам: или физическое испытание не было пройдено, или медицинские противопоказания, — рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь главы МВД Марьяна Рева.

По ее словам, МВД оптимизировало количество ЦПАУ, в которых работают рекрутинговые группы. Сейчас их остается 44. Однако наибольшее количество заявок поступило именно через сайт.

Ранее ожидалось, что рекрутинговая кампания в штурмовые бригады Гвардии наступления завершится 1 апреля. Подать заявку в Гвардию наступления можно через сайт или в ближайшем Центре предоставления административных услуг. Также можно подать анкету в местах дислокации тех или иных подразделений.

Фото: Гвардия наступления