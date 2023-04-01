Вже є 8 бригад. МВС продовжить набір до Гвардії наступу для формування резерву

Квітень, 01 в 13:18

Вісім бригад Гвардії наступу вже сформовані та готові до бою, але на тлі великої кількості охочих набір добровольців до підрозділу продовжується.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів очільник МВС України Ігор Клименко.

— На сьогодні сформовано вісім бригад, і ми вже готові до активних наступальних заходів на території нашої держави. Також паралельно ми готуємося до проведення стабілізаційних заходів на цих територіях, — розповів міністр.

Клименко розповів, що заявки надходять з усіх регіонів нашої країни, а загалом надійшло кілька десятків тисяч заявок для вступу до Гвардії наступу.

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У відомстві вирішили продовжити набір добровольців, аби сформувати резервні підрозділи. За словами Клименка, у МВС розраховують протягом кількох місяців добре навчити, екіпірувати та озброїти добровольців, аби надалі їх також залучати до штурмових заходів.

— Крім того, в нас залишилася велика кількість заявок, які наші кадрові підрозділи продовжують опрацьовувати. Є певний відсоток людей, які не пройшли відбір з різних причин: або фізичне випробовування не було пройдено, або медичні протипоказання, – розповіла в ефірі телемарафону речниця очільника МВС Мар’яна Рева.

За її словами, МВС оптимізувало кількість ЦНАПів, у яких працюють рекрутингові групи. Наразі їх залишається 44. Однак найбільша кількість заявок надійшла саме через сайт.

Раніше очікувалося, що рекрутингова кампанія до штурмових бригад Гвардії наступу завершиться 1 квітня. Подати заявку до Гвардії наступу можна через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.

Фото: Гвардія наступу