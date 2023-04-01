Вже є 8 бригад. МВС продовжить набір до Гвардії наступу для формування резерву
Вісім бригад Гвардії наступу вже сформовані та готові до бою, але на тлі великої кількості охочих набір добровольців до підрозділу продовжується.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів очільник МВС України Ігор Клименко.
— На сьогодні сформовано вісім бригад, і ми вже готові до активних наступальних заходів на території нашої держави. Також паралельно ми готуємося до проведення стабілізаційних заходів на цих територіях, — розповів міністр.
Клименко розповів, що заявки надходять з усіх регіонів нашої країни, а загалом надійшло кілька десятків тисяч заявок для вступу до Гвардії наступу.
У відомстві вирішили продовжити набір добровольців, аби сформувати резервні підрозділи. За словами Клименка, у МВС розраховують протягом кількох місяців добре навчити, екіпірувати та озброїти добровольців, аби надалі їх також залучати до штурмових заходів.
— Крім того, в нас залишилася велика кількість заявок, які наші кадрові підрозділи продовжують опрацьовувати. Є певний відсоток людей, які не пройшли відбір з різних причин: або фізичне випробовування не було пройдено, або медичні протипоказання, – розповіла в ефірі телемарафону речниця очільника МВС Мар’яна Рева.
За її словами, МВС оптимізувало кількість ЦНАПів, у яких працюють рекрутингові групи. Наразі їх залишається 44. Однак найбільша кількість заявок надійшла саме через сайт.
Раніше очікувалося, що рекрутингова кампанія до штурмових бригад Гвардії наступу завершиться 1 квітня. Подати заявку до Гвардії наступу можна через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.
Фото: Гвардія наступу