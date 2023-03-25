Набор в Гвардию наступления подходит к концу: в МВД назвали последний день приема заявок

Март, 25 в 18:57

Набор в Гвардию наступления вскоре завершится. Желающие подать свои заявки должны успеть до 1 апреля 2023 года.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

— Сегодня мы комплектуем шесть бригад Нацгвардии, одна бригада ГПСУ, одна бригада Нацполиции. В начале февраля мы объявили набор в эти бригады. И до 1 апреля продолжается рекрутинговая кампания, — заявила она.

Подать заявку в Гвардию наступления можно через сайт или в ближайшем Центре предоставления административных услуг. Также можно подать анкету в местах дислокации тех или иных подразделений.

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— Мы имеем большое количество желающих, большая часть из них проходят обучение и боевое слаживание, и скоро начнут выполнение боевых задач, — отметила заместитель главы МВД.

По ее словам, 5% от общего количества заявлений подают женщины. При этом, основную часть подразделений Гвардии наступления формируют военные, которые уже имеют боевой опыт или служили в прошлые годы.

Она пояснила, если все этапы успешно пройдены, то кандидат или кандидатка зачисляется на обучение, которое длится несколько месяцев.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что с февраля по 11 марта приняли 28 тыс. заявок от добровольцев, которые хотят присоединиться к Гвардии наступления. Впрочем в подразделения попадают не все, ведь происходит жесткий отбор.

Фото: Гвардия наступления