В Гвардию наступления поступило более 35 тыс. заявок, началось зачисление в воинские части

Март, 30 в 19:43

С начала февраля 2023 года более 35 тыс. украинцев изъявили желание вступить в ряды Гвардии наступления.

Сейчас проводится работа по зачислению бойцов в воинские части. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

— В марте уже более активно проводится работа именно по поводу того, чтобы эти кандидаты становились в строй в воинские части, потому что в феврале большая работа проводилась именно с обработкой заявок, — сказал Музычук, отметив, что рассмотрение всех заявок происходит вручную.

По словам спикера, более 10% добровольцев, подавших заявки в Гвардию наступления, уже зачислены в воинские части.

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Отвечая на вопрос о будущих основных задачах бойцов, Музычук подчеркнул, что, кроме оборонных действий, они будут вовлечены и в наступательные.

На каких направлениях – будет определено после завершения подготовки подразделений и соответствующего решения об их применении.

Фото: Гвардия наступления