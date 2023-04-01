Зеленський ввів у дію санкції проти Богуслаєва, Мінфіну РФ, Ради Федерації та ФСБ

Квітень, 01 в 15:33

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти експрезидента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва та ще понад 250 росіян, а також сотні російських компаній.

Про це йдеться на сайті Офісу президента в указах глави держави.

Перший документ запроваджує санкції проти 240 людей та 155 компаній та структур. Другий указ вводить обмеження проти 33 осіб та 225 компаній.

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Санкції запроваджено, зокрема, проти Ради Федерації, Мінфіну РФ, Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони РФ, підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки та кабельної промисловості. Санкції діятимуть 10 років.

Згідно з новими даними СБУ, колишній президент АТ Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв, який підозрюється в роботі на Росію, блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.

Наразі Богуслаєв перебуває у СІЗО. 30 березня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і продовжив термін його тримання під вартою до 27 травня.

Самого Богуслаєва заарештували у жовтні 2022 року за підозрою у державній зраді та пособництво державі-агресору.