Хакеры взломали аккаунт “волонтера” из РФ и заказали секс-игрушки вместо дронов на $25 тыс.
Украинские хакеры взломали аккаунт российского “волонтера” Михаила Лучина, который собрал $25 тыс. на нужды армии России и заказал на ресурсе AliExpress дроны.
Команда Кибер Сопротивление, взломав его аккаунт, изменила заказ. Вместо беспилотников россиянин получит фаллоимитаторы.
Об этом сообщает сообщество InformNapalm в Telegram-канале.
Сообщается, что отменить заказ Лучин уже не сможет, ведь товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены.
— Общая сумма заказа составила около $25 тыс. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для российской армии, поэтому важно было списать их на что-то другое. Решили заказать ему кучу игрушек, — рассказали в Кибер Сопротивлении.
Киберактивисты также объяснили, что эти средства нельзя было использовать в пользу ВСУ, ведь карта была привязана к конкретному адресу.
Поскольку все заказы доставлялись по адресу Лучина, киберактивисты решили использовать его средства таким образом.
В начале марта хакеры взломали серверы радиостанций и телеканалов в Москве, после чего они транслировали ложные сообщения о воздушной тревоге в российской столице.
Источник: InformNapalm