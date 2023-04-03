Хакеры взломали аккаунт “волонтера” из РФ и заказали секс-игрушки вместо дронов на $25 тыс.

Апрель, 03 в 16:59

Украинские хакеры взломали аккаунт российского “волонтера” Михаила Лучина, который собрал $25 тыс. на нужды армии России и заказал на ресурсе AliExpress дроны.

Команда Кибер Сопротивление, взломав его аккаунт, изменила заказ. Вместо беспилотников россиянин получит фаллоимитаторы.

Об этом сообщает сообщество InformNapalm в Telegram-канале.

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Сообщается, что отменить заказ Лучин уже не сможет, ведь товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены.

— Общая сумма заказа составила около $25 тыс. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для российской армии, поэтому важно было списать их на что-то другое. Решили заказать ему кучу игрушек, — рассказали в Кибер Сопротивлении.

Киберактивисты также объяснили, что эти средства нельзя было использовать в пользу ВСУ, ведь карта была привязана к конкретному адресу.

Поскольку все заказы доставлялись по адресу Лучина, киберактивисты решили использовать его средства таким образом.

В начале марта хакеры взломали серверы радиостанций и телеканалов в Москве, после чего они транслировали ложные сообщения о воздушной тревоге в российской столице.

Источник: InformNapalm