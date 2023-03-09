В Москве прозвучала воздушная тревога: хакеры взломали радиостанции и телеканалы РФ

Март, 09 в 19:53

В четверг, 9 марта, радиостанции и телеканалы в Москве транслировали ложные сообщения о воздушной тревоге после того, как их серверы были взломаны.

Об этом сообщили информационному агентству ТАСС в московском управлении МЧС.

– На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России сообщает, что эта информация является ложной и не соответствует действительности, – сказали в пресс-службе.

Также сегодня объявление о воздушной тревоге прозвучало в Свердловской области РФ.

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Граждан призвали немедленно пройти в укрытия из-за того, что “произошел удар”. В сообщении отмечалось, чтобы россияне использовали противогазы и выпили таблетки калия йодида.

Аналогичный инцидент произошел 28 февраля. Тогда ложная информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России.