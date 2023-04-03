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Факти / Україна

Хакери зламали акаунт “волонтера” з РФ і замовили секс-іграшки замість дронів на $25 тис.

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хакери зламали акаунт “волонтера” з РФ і замовили секс-іграшки замість дронів на $25 тис.
Фото: Getty Images, Unsplash

Українські хакери зламали акаунт російського “волонтера” Михайла Лучина, який назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і замовив на ресурсі AliExpress дрони.

Команда Кібер Спротив, зламавши його акаунт, змінила замовлення. Замість безпілотників росіянин отримає фалоімітатори.

Про це повідомляє спільнота InformNapalm у Telegram-каналі.

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Повідомляється, що скасувати замовлення Лучин вже не зможе, адже товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.

— Загальна сума замовлення становить близько $25 тис. Гроші він збирав і витрачав на закупівлі дронів для російської армії, тому важливо було списати їх на щось інше. Вирішили замовити йому купу іграшок, – розповіли в Кібер Спротиві.

Кіберактивісти також пояснили, що ці кошти не можна було використати на користь ЗСУ, адже картка була прив’язана до конкретної адреси.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Оскільки всі замовлення доставлялися на адресу Лучина, кіберактивісти вирішили використати його кошти таким чином.

На початку березня хакери зламали сервери радіостанцій і телеканалів у Москві, після чого вони транслювали хибні повідомлення про повітряну тривогу в російській столиці.

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Джерело: InformNapalm

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