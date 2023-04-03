Хакери зламали акаунт “волонтера” з РФ і замовили секс-іграшки замість дронів на $25 тис.

Квітень, 03 в 16:59

Українські хакери зламали акаунт російського “волонтера” Михайла Лучина, який назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і замовив на ресурсі AliExpress дрони.

Команда Кібер Спротив, зламавши його акаунт, змінила замовлення. Замість безпілотників росіянин отримає фалоімітатори.

Про це повідомляє спільнота InformNapalm у Telegram-каналі.

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Повідомляється, що скасувати замовлення Лучин вже не зможе, адже товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.

— Загальна сума замовлення становить близько $25 тис. Гроші він збирав і витрачав на закупівлі дронів для російської армії, тому важливо було списати їх на щось інше. Вирішили замовити йому купу іграшок, – розповіли в Кібер Спротиві.

Кіберактивісти також пояснили, що ці кошти не можна було використати на користь ЗСУ, адже картка була прив’язана до конкретної адреси.

Оскільки всі замовлення доставлялися на адресу Лучина, кіберактивісти вирішили використати його кошти таким чином.

На початку березня хакери зламали сервери радіостанцій і телеканалів у Москві, після чого вони транслювали хибні повідомлення про повітряну тривогу в російській столиці.

Джерело: InformNapalm