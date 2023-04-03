Апрель, 03 в 17:00

На Бахмутском направлении российские оккупационные войска слабеют, а потому пытаются прикрыть собственные провалы фейками о якобы захвате города Бахмут.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Он подтвердил, что украинские военные продолжают защищать Бахмут.

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– Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов, – подчеркнул генерал.

Оккупанты слабеют и пытаются прикрыть провалы фейками о взятии Бахмута – Сырский / 3 фотографии

Сырский уточнил, что постоянно посещает подразделения ВСУ на Бахмутском направлении, которые выполняют задачи в наиболее горячих точках на передовой.

Генерал в очередной раз встретился с военными и командирами, разрушившими миф о непобедимости наемников ЧВК Вагнера и российских десантников.

Сырский отметил, что от того, что каждый защитник сейчас делает на фронте, в окопах на передовой, зависит будущее продвижение вперед всей армии Украины.

– Мы их победим. Это наша земля. А Бахмут – это Украина. Слава нашим героям! – подытожил генерал.

Как известно, российские оккупанты распространили очередной фейк о якобы захвате города Бахмут.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские воины продолжают держать Бахмут, а войска РФ далеки от его захвата.

Источник: Telegram Сухопутных войск ВСУ

Фото: Telegram Сухопутных войск ВСУ