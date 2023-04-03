Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти слабшають і намагаються прикрити провали фейками про взяття Бахмута – Сирський

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олександр Сирський

На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська слабшають, а тому намагаються прикрити власні провали фейками про начебто захоплення міста Бахмут.

Про це поінформував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він підтвердив, що українські військові продовжують захищати Бахмут.

Зараз дивляться

– Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмута. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів, – наголосив генерал.

Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Сирський відвідав військових у районі Бахмута
Окупанти слабшають і намагаються прикрити провали фейками про взяття Бахмута – Сирський / 3 фотографии

Сирський уточнив, що постійно відвідує підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку, які виконують завдання в найбільш гарячих точках передової.

Генерал вчергове зустрівся із військовими та командирами, які зруйнували міф про непереможність найманців ПВК Вагнера та російських десантників.

Сирський зазначив, що від того, що кожен захисник зараз робить на фронті, в окопах на передовій, залежить майбутній рух вперед усієї армії України.

– Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут – це Україна. Слава нашим героям! – підсумував генерал.

Як відомо, російські окупанти поширили черговий фейк про начебто захоплення міста Бахмут.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські воїни продовжують тримати Бахмут, а війська РФ далекі від його захоплення.

Читайте
Ворог поширює смішний фейк щодо “методички” з висвітлення боїв за Бахмут – Маляр

Джерело: Telegram Сухопутних військ ЗСУ

Фото: Telegram Сухопутних військ ЗСУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка