Квітень, 03 в 17:00

На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська слабшають, а тому намагаються прикрити власні провали фейками про начебто захоплення міста Бахмут.

Про це поінформував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він підтвердив, що українські військові продовжують захищати Бахмут.

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– Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмута. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів, – наголосив генерал.

Окупанти слабшають і намагаються прикрити провали фейками про взяття Бахмута – Сирський / 3 фотографии

Сирський уточнив, що постійно відвідує підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку, які виконують завдання в найбільш гарячих точках передової.

Генерал вчергове зустрівся із військовими та командирами, які зруйнували міф про непереможність найманців ПВК Вагнера та російських десантників.

Сирський зазначив, що від того, що кожен захисник зараз робить на фронті, в окопах на передовій, залежить майбутній рух вперед усієї армії України.

– Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут – це Україна. Слава нашим героям! – підсумував генерал.

Як відомо, російські окупанти поширили черговий фейк про начебто захоплення міста Бахмут.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські воїни продовжують тримати Бахмут, а війська РФ далекі від його захоплення.

Джерело: Telegram Сухопутних військ ЗСУ

Фото: Telegram Сухопутних військ ЗСУ