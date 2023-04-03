Зеленский о контрнаступлении ВСУ: у россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим
Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся освободить оккупированные украинские территории. Если российские войска не уйдут оттуда, то будут уничтожены.
Об этом он сообщил во время поездки в с. Ягодное Черниговской области, сообщает Укринформ.
— Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам, — сказал Зеленский.
Он отметил, что Силы обороны готовятся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю.
— Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим, — подчеркнул глава государства.
Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что не стоит воспринимать контрнаступление Вооруженных сил Украины как решающую битву с российской армией.