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Факты / Україна

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: у россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся освободить оккупированные украинские территории. Если российские войска не уйдут оттуда, то будут уничтожены.

Об этом он сообщил во время поездки в с. Ягодное Черниговской области, сообщает Укринформ.

— Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам, — сказал Зеленский.

Он отметил, что Силы обороны готовятся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю.

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— Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим, — подчеркнул глава государства.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что не стоит воспринимать контрнаступление Вооруженных сил Украины как решающую битву с российской армией.

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Источник: Укринформ
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