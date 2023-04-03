Зеленський про контрнаступ ЗСУ: росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо

Квітень, 03 в 15:58

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються звільнити окуповані українські території. Якщо російські війська не підуть звідти, то будуть знищені.

Про це він повідомив під час поїздки в с.Ягідне Чернігівської області, повідомляє Укрінформ.

– Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Сили оборони готуються, щоб бути сильними на полі бою і деокупувати нашу землю.

Зараз дивляться

– Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, – наголосив глава держави.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як вирішальну битву з російською армією.