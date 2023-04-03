Зеленський про контрнаступ ЗСУ: росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо
Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються звільнити окуповані українські території. Якщо російські війська не підуть звідти, то будуть знищені.
Про це він повідомив під час поїздки в с.Ягідне Чернігівської області, повідомляє Укрінформ.
– Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей, – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Сили оборони готуються, щоб бути сильними на полі бою і деокупувати нашу землю.
– Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, – наголосив глава держави.
Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як вирішальну битву з російською армією.