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Факти / Україна

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються звільнити окуповані українські території. Якщо російські війська не підуть звідти, то будуть знищені.

Про це він повідомив під час поїздки в с.Ягідне Чернігівської області, повідомляє Укрінформ.

– Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Сили оборони готуються, щоб бути сильними на полі бою і деокупувати нашу землю.

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– Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, – наголосив глава держави.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як вирішальну битву з російською армією.

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Джерело: Укрінформ
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