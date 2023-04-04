Бахмут залишається основним напрямком ударів РФ – Череватий про ситуацію в місті

Квітень, 04 в 13:59

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська продовжують атакувати Бахмут на Донеччині. Він також підтвердив, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин встановив прапор на давно зруйнованій в ході боїв будівлі міста.

Про це він сказав у етері телемарафону Єдині новини.

– Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена, – сказав він.

За словами Череватого, Бахмут залишається основним напрямком ударів РФ.

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Лише за минулу добу відбулось 32 атаки ворога та 26 боєзіткнень як у самому Бахмуті, так і на околицях.

Всього окупанти 238 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії.

У ході боїв було вбито 91 окупанта, ще 119 зазнали поранень. Окрім того, Сили оборони підбили російський танк, РСЗВ Град та знищили три склади боєприпасів.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку окупаційні війська слабшають, а тому намагаються прикрити невдачі фейками про начебто взяття Бахмута.

Джерело: телемарафон