Бахмут залишається основним напрямком ударів РФ – Череватий про ситуацію в місті
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська продовжують атакувати Бахмут на Донеччині. Він також підтвердив, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин встановив прапор на давно зруйнованій в ході боїв будівлі міста.
Про це він сказав у етері телемарафону Єдині новини.
– Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена, – сказав він.
За словами Череватого, Бахмут залишається основним напрямком ударів РФ.
Лише за минулу добу відбулось 32 атаки ворога та 26 боєзіткнень як у самому Бахмуті, так і на околицях.
Всього окупанти 238 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії.
У ході боїв було вбито 91 окупанта, ще 119 зазнали поранень. Окрім того, Сили оборони підбили російський танк, РСЗВ Град та знищили три склади боєприпасів.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку окупаційні війська слабшають, а тому намагаються прикрити невдачі фейками про начебто взяття Бахмута.
Джерело: телемарафон