Апрель, 04 в 13:00

В Воздушных силах призвали СМИ перестать манипулировать заголовками и делать необоснованные “победные новости” по передаче МиГов из Польши и Словакии.

Об этом в Telegram-канале написал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

— Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные “победные новости” из передачи словацких и польских МиГов, благодаря чему, цитирую… “удалось укомплектовать три бригады истребителей”… И откуда вообще взялась цифра 72?, — говорится в заявлении Игната.

Он подчеркнул, что в составе Воздушных Сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

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По словам Игната, передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит способности истребительной авиации Воздушных Сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос “контрнаступления”, “победы” и тому подобное.

— Для завоевания превосходства в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения, — добавил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала нигде не обсуждать будущее украинское контрнаступление.

Она подчеркнула, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в Украине: президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Воздушные силы Украины