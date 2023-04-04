В Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ МП
Хмельницкий областной совет принял решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Об этом сообщает пресс-служба облсовета Хмельницкой области.
Это решение приняли после избиения украинского воина попом УПЦ МП.
Сообщается, что за запрет деятельности этой религиозной организации на территории региона депутаты высказались единогласно.
Речь идет о решении Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области.
— Также этим решением предложено президенту Украины определить законопроект Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций как неотложный — для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой, — говорится в сообщении.
После этого областной совет поручил органам местного самоуправления провести инвентаризацию всех земель, которые есть в пользовании УПЦ МП, с последующим изъятием этих земель, путем принятия соответствующих решений.
Кроме этого, депутаты обратились к Правительству о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют украинских законов.
Напомним, 2 апреля в Хмельницком в Свято-Покровском кафедральном соборе произошел инцидент с избиением военного попом УПЦ МП. По данному факту следователи Хмельницкого райуправления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли производство по ч. 2 статьи 296 УК Украины — хулиганство.
В тот же день стало известно, что прихожане проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора в ПЦУ.
Источник: Хмельницкий областной совет