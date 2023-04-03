Храм после избиения военного перешел в ПЦУ, там прозвучала первая молитва на украинском

Апрель, 02 в 21:42

Прихожане проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого в ПЦУ.

Об этом сообщает Суспільне Хмельницкий.

– Ключи от собора передали ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания. Она вошла в середину храма и описывает имущество. До Пасхи по восточному обряду там не будут проводить Богослужения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 апреля представители комиссии несут документы о перерегистрации религиозного общины в ОВА.

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При этом мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что уже сегодня, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе раздается гимн Украины и молитва за украинских воинов.

– Первая молитва на украинском языке за Украину, за украинских воинов в соборе, – написал он.

Напомним, что в храме в Хмельницком священнослужители УПЦ МП избили украинского военного. Это повлекло волну возмущения и люди пришли в церковь требовать объяснений. У Свято-Покровского собора более 1000 активистов проголосовали за переход УПЦ МП в ПЦУ.

Кроме того, Хмельницкий горсовет рассмотрит вопрос о прекращении пользования всеми земельными участками УПЦ МП.

Фото: скрин с видео