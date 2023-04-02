В Хмельницком священники УПЦ МП избили военного – реакция полиции

Апрель, 02 в 14:00

В одном из храмов Хмельницкого священнослужители УПЦ МП избили украинского военного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик.

– На видео военный Артур Ананьев который с начала полномасштабки добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона, – написал депутат.

Во время драки военный выкрикнул: “Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?”.

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Прихожанин просто наблюдали и снимали на видео жестокое издевательство над бойцом ВСУ.



Пострадавший получил контузию и черепно-мозговую травму.

По словам депутата, пострадавшего военнослужащего задержала полиция по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Как прокомментировала инцидент журналистам vsim.ua пресс-секретарь патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук в 10:20 часов в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ, который находится по улице Владимирская, 113 во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

– Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу Евангелия, совершил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП, – прокомментировала Тимощук.

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированным на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — (хулиганство).