У Хмельницькій області заборонили діяльність УПЦ МП

Квітень, 04 в 18:32

Хмельницька обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Про це повідомляє пресслужба облради Хмельниччини.

Це рішення ухвалили після побиття українського воїна попом УПЦ МП.

Повідомляється, що за заборону діяльності цієї релігійної організації на території регіону депутати висловилися одноголосно.

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Йдеться про рішення Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області.

– Також цим рішенням запропоновано президентові України визначити законопроєкт Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою, – йдеться у повідомленні.

Після цього обласна рада доручила органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію всіх земель, які є у користування УПЦ МП, з подальшим вилученням цих земель, шляхом ухвалення відповідних рішень.

Крім цього, депутати звернулися до уряду щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують українських законів.

Нагадаємо, 2 квітня у Хмельницькому у Свято-Покровському кафедральному соборі стався інцидент із побиттям військового попом УПЦ МП. За цим фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили провадження за ч. 2 статті 296 КК України – хуліганство.

Того ж дня стало відомо, що парафіяни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору до ПЦУ.

Джерело: Хмельницька обласна рада

Фото: Хмельницька обласна рада