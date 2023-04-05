Логика войны. Подоляк заявил, что Украина деоккупирует Крым за 5-7 месяцев

Апрель, 05 в 12:46

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

— Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало – шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным, — сказал он.

По словам советника руководителя ОП, россияне не имеют достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

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— Логика войны, абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма, — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что это война не за определенную территорию, а за право существования цивилизованного мира.

— Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: “Смотрите, у меня немножко больше оружия, у меня немножко больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу”. Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет, — подчеркнул он.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Россия готовит Крым к контрнаступлению Украины. Оккупанты построили на полуострове сеть окопов и заграждений.