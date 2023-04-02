Апрель, 02 в 11:52

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов представил 12 шагов по деоккупации Крыма.

По словам секретаря СНБО, он решил доходчиво пока широкими мазками изобразить, как Украина будет деоккупировать Крым, “чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону Московии или открывать рот, хорошо не подумав перед тем, как комментировать что-то на темы, связанные с Украиной”.

Алексей Данилов отмечает: детализированная и юридически выверенная программа разрабатывается аппаратом СНБО Украины.

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В этот процесс вовлечен широкий круг специалистов и экспертов.

Результаты работы будут отражены в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма.

– Крым – это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, которые ждут возвращения домой! Мы никогда о них не забывали, не забудем миллионы глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка, – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

12 шагов деоккупации Крыма от Алексея Данилова

На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника Русский военный корабль идёт на***.

В целях экономии государственных средств, отмечает Алексей Данилов, может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе.

Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки.

Согласно этому механизму, в частности, будет определяться уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц (граждан Украины, жителей Крыма) в поддержку деятельности оккупационных администраций.

В частности, будет предусмотрено ограничение прав участия в выборах, то есть избирать и быть избранными.

Украинские суды должны определить, подлежат ли уголовной ответственности государственные служащие, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов и другие категории лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и т.д., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах.

Если, согласно решению судов, эти лица не будут подлежать уголовной ответственности, они будут лишены государственных пенсий, в частности с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины.

“Волчий билет” – навсегда.

Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания.

Россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную передачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц (как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международных преступлений, не имеющих сроков давности, – геноцид, военные преступления и преступления против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и в Крыму в частности.

(как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международных преступлений, не имеющих сроков давности, – геноцид, военные преступления и преступления против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и в Крыму в частности. Пропагандисты-журналисты, медийщики и разные эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей – группа особого внимания.

Их преступления будут расследованы украинскими, а при необходимости – международными правоохранительными структурами.

Законным способом по приговору суда они будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества, чести и уважения.

Граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в установленный законом срок.

По словам Алексея Данилова, “похвально”, что наиболее шустрые и умные уже начали “выезд”.

Тем, кто продолжает тормозить, говорит секретарь СНБО, придется это делать в режиме булгаковского произведения Бег, которое Алексей Данилов советует им внимательно перечитать.

Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в частности по недвижимому имуществу, признаются ничтожными – соответствующий закон действует уже девять лет.

Право собственности на имущество остается за гражданами Украины.

Имущество, присвоенное или национализированное оккупантами, возвращается владельцам.

– Важно помнить, что дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами России в Крыму, стоят не больше, чем будущее Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному освобождению, – отмечает Алексей Данилов.

Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется для обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

для обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Реализуется комплексная программа Детоксикация – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова.

В частности, с использованием опыта применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых – участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом).

Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации.

Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый “город русской славы” (“слава” которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в Объект №6.

Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: Алексей Данилов