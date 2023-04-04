Россияне построили в Крыму целую сеть траншей и оборонительных сооружений — WP

Апрель, 04 в 8:49

Россия готовит Крым к контрнаступлению Украины. Оккупанты построили на полуострове сеть окопов и заграждений.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые фотографии компании Maxar.

Указано, что укрепления поставили в районах Медведевки, Витино и в других частях Крыма.

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Также вдоль побережья россияне установили противотанковые обрубки, рвы и артиллерийские установки. На снимке со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 м. Там также установлены три ряда “зубов дракона” — бетонных противотанковых заграждений в форме пирамид.

Издание пишет, что для рытья окопов россияне используют траншеекопатель советских времен БТМ-3. Он способен выкапывать траншеи со скоростью полмили в час, даже когда земля промерзла. Кроме того, российские онлайн-списки вакансий искали рабочих для строительства траншей в Крыму за плату более $90 в день.

Спутниковые снимки показывают, что многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, что создает дополнительное препятствие для потенциального украинского наземного наступления.

Кроме того, совсем недавно Россия сильно укрепила свою оборону на полуострове, который соединен с материковой частью Украины Перекопским перешейком.

WP отмечает, что Крым можно теперь считать “одной из самых укрепленных” территорий в зоне войны.

Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман считает, что Украина вряд ли захватит Крым в “классическом смысле”, в то же время ВСУ может придерживаться стратегии истощения через установление огневого контроля над доступом к Крыму.

— Впоследствии это может сделать ситуацию в Крыму неприемлемой, и России, возможно, придется вести переговоры о его статусе, — добавил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов представил 12 шагов деоккупации Крыма.