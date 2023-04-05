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Факти / Україна

Логіка війни. Подоляк заявив, що Україна деокупує Крим за 5-7 місяців

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Війна триватиме доти, поки не буде звільнено усі окуповані території.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним, – сказав він.

За словами радника керівника ОП, росіяни не мають достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.

Зараз дивляться

– Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму, – зазначив він.

Подоляк наголосив, що це війна не за певну територію, а за право на існування цивілізованого світу.

– Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: “Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу”. Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає, – підкреслив він.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на супутникові знімки повідомило, що Росія готує Крим до контрнаступу України. Окупанти побудували на півострові мережу окопів та загороджень.

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Джерело: Радіо Свобода
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