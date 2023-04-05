Польша уже передала Украине 8 истребителей МиГ-29, еще 6 готовятся к отправке – Дуда

Апрель, 05 в 15:50

Польша уже передала Украине восемь самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще шесть истребителей.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, что 5 апреля Зеленский вместе с супругой находится с официальным визитом в Польше. Помимо встречи с Анджеем Дудой должны быть также встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким, представителями бизнеса, украинцами и поляками в Королевском замке.

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Кроме того, Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.