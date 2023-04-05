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Факти / Україна

Польща вже передала Україні 8 винищувачів МіГ-29, ще 6 готують до відправлення – Дуда

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Винищувач МіГ-29 (Польща)
Фото: Depositphotos

Польща вже передала Україні загалом вісім літаків МіГ-29 і готує до передання ще шість винищувачів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з головою української держави Володимиром Зеленським у Варшаві.

Нагадаємо, що 5 квітня Зеленський разом із дружиною перебуває з офіційним візитом у Польщі. Крім зустрічі з Анджеєм Дудою, очікуються також зустрічі з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу, українцями та поляками в Королівському замку.

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Крім того, Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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