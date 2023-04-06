РФ перекидає з Білорусі до 4 тис. військових для поповнення втрат в Бахмуті та Авдіївці

Квітень, 06 в 16:25

Окупаційні війська відчувають гостру нестачу в живій силі через величезні втрати на Донецькому напрямку, зокрема в районі Бахмуту та Авдіївки, тому наразі РФ намагається відправити з Білорусі близько 4 тис. військових, які пройшли навчання на місцевих полігонах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

– Стало відомо про те, що у Білорусі формуються ешелони, РФ намагається відправити людей, яких навчали на полігонах – загалом близько 4 тис. осіб, – пояснив він.

Військовий також нагадав, що саме стільки окупантів за минулий тиждень було знищено на цьому напрямку, і в такий спосіб РФ намагається заповнити втрати.

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Говорячи про оперативну ситуацію, Дмитрашківський повідомив, що ворог намагається атакувати позиції поблизу Авдіївки та Мар’їнки – за минулу добу було 34 спроби, зокрема три вночі.

А на Запорізькому напрямку окупанти, за його словами, продовжують роботу над фортифікаційними та протитанковими спорудами.

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