РФ перекидає з Білорусі до 4 тис. військових для поповнення втрат в Бахмуті та Авдіївці
Окупаційні війська відчувають гостру нестачу в живій силі через величезні втрати на Донецькому напрямку, зокрема в районі Бахмуту та Авдіївки, тому наразі РФ намагається відправити з Білорусі близько 4 тис. військових, які пройшли навчання на місцевих полігонах.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
– Стало відомо про те, що у Білорусі формуються ешелони, РФ намагається відправити людей, яких навчали на полігонах – загалом близько 4 тис. осіб, – пояснив він.
Військовий також нагадав, що саме стільки окупантів за минулий тиждень було знищено на цьому напрямку, і в такий спосіб РФ намагається заповнити втрати.
Говорячи про оперативну ситуацію, Дмитрашківський повідомив, що ворог намагається атакувати позиції поблизу Авдіївки та Мар’їнки – за минулу добу було 34 спроби, зокрема три вночі.
А на Запорізькому напрямку окупанти, за його словами, продовжують роботу над фортифікаційними та протитанковими спорудами.
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