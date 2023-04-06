Україна та Польща уклали угоду про виробництво 125-мм снарядів для танків
Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків.
Відповідну угоду уклали одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A).
Це відбулося у рамках візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня.
– Передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва, – повідомили в Укроборонпромі.
Над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський оголосив про узгодження з Польщею нового оборонного пакета.
Україна отримає польські БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО Piorun, винищувачі МіГ та інше озброєння, якого потребують військові.