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Факти / Україна

Україна та Польща уклали угоду про виробництво 125-мм снарядів для танків

Валентина Чорна, редакторка стрічки
снаряд артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків.

Відповідну угоду уклали одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A).

Це відбулося у рамках візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня.

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– Передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва, – повідомили в Укроборонпромі.

Над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський оголосив про узгодження з Польщею нового оборонного пакета.

Україна отримає польські БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО Piorun, винищувачі МіГ та інше озброєння, якого потребують військові.

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