Март, 16 в 18:59

Украинским войскам передали первую партию танковых снарядов калибра 125-мм.

Об этом сообщила спикер Укроборонпрома Наталья Сад.

— На сегодняшний день в рядах ВСУ и в целом в рядах Сил безопасности и обороны действительно “голод” на танковые снаряды. Поэтому для нас появление такого снаряда является знаковым, потому что оно дает возможность нашим танкистам вести танковые бои, если не контрнаступая, то, по крайней мере, держа линию обороны, — сказала она.

Сад отметила, что танковый снаряд появился в кооперации с одной из стран-партнеров НАТО, а производственные мощности, которые используются, расположены за пределами страны.

Сейчас смотрят

— На сегодня нам, как государственному концерну Укроборонпром, в состав которого входят более 100 оборонных предприятий удалось наладить уже целую линейку боеприпасов: это и мины 82-мм и 120 мм, это артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, и наконец – танковый снаряд, появления которого в войсках ждали очень давно, — добавила Наталья Сад.

Ранее мы писали, что Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

Это уже второй вид боеприпасов, производство которого предприятия госконцерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.

Фото: Укроборонпром