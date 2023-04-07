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Факты / Україна

Настоящие планы ВСУ россияне скоро увидят на поле боя: Подоляк высмеял разведку РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк

Российская разведка деградировала до того уровня, что пытается отмыться от собственных провалов с помощью фейков и “псевдосливов”.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от “солсберовских приключений”, “трехдневных планов” и других провалов это фотошоп и “виртуальные псевдосливы”, — написал он.

Подоляк отметил, что Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление.

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— Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро, — добавил советник главы ОП.

Ранее в сети появились засекреченные военные документы, в которых подробно описываются планы США и НАТО по вооружению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

Военные аналитики заявили, что некоторые разделы, вероятно, были изменены — в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших РФ.

По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

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