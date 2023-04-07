Апрель, 07 в 14:14

Российская разведка деградировала до того уровня, что пытается отмыться от собственных провалов с помощью фейков и “псевдосливов”.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от “солсберовских приключений”, “трехдневных планов” и других провалов это фотошоп и “виртуальные псевдосливы”, — написал он.

Подоляк отметил, что Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление.

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— Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро, — добавил советник главы ОП.

З розпаду СРСР ???????? розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати ???????? контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023

Ранее в сети появились засекреченные военные документы, в которых подробно описываются планы США и НАТО по вооружению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

Военные аналитики заявили, что некоторые разделы, вероятно, были изменены — в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших РФ.

По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.