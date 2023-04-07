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Факти / Україна

Справжні плани ЗСУ росіяни скоро побачать на полі бою: Подоляк висміяв розвідку РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Російська розвідка деградувала до того рівня, що намагається відмитись від власних провалів за допомогою фейків та “псевдозливів”.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від “солсберівських пригод”, “триденних планів” та інших провалів – це фотошоп та “віртуальні псевдозливи”, – написав він.

Подоляк наголосив, що Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ.

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– Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро, – додав радник голови ОП.

Раніше у мережі з’явились засекречені військові документи, в яких детально описуються плани США і НАТО щодо озброєння ЗСУ перед запланованим контрнаступом. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Військові аналітики заявили, що деякі розділи, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих РФ.

На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

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