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Російська розвідка деградувала до того рівня, що намагається відмитись від власних провалів за допомогою фейків та “псевдозливів”.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від “солсберівських пригод”, “триденних планів” та інших провалів – це фотошоп та “віртуальні псевдозливи”, – написав він.

Подоляк наголосив, що Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ.

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– Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро, – додав радник голови ОП.

З розпаду СРСР ???????? розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати ???????? контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023

Раніше у мережі з’явились засекречені військові документи, в яких детально описуються плани США і НАТО щодо озброєння ЗСУ перед запланованим контрнаступом. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Військові аналітики заявили, що деякі розділи, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих РФ.

На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.