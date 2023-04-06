Никаких территориальных уступок. Подоляк рассказал при каких условиях возможны переговоры с РФ

Апрель, 06 в 15:47

Никаких территориальных уступок не будет. Основой для реальных переговоров с Россией является полный вывод оккупационных войск за пределы границ Украины 1991 года, включая Крым.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Об основах. Основой для реальных переговоров с РФ является полный вывод российских вооруженных формирований за пределы международно признанных границ Украины 1991 года. Включая Крым. Ни о каких территориальных уступках или торги нашими суверенными правами не может быть и речи, – написал он.

Напомним, накануне западные СМИ сообщали, что Киев готов обсуждать будущее Крыма с Москвой, если его войска достигнут границы оккупированного Россией полуострова.

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Позже в Офисе президента Украины сообщили, что относительно возможных переговоров с российской стороной о будущем Крыма стоит ориентироваться прежде всего на президента Владимира Зеленского.

Ранее мы рассказывали, что 24 февраля Китай предложил так называемый мирный план по завершению войны России против Украины.

В нем Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”.