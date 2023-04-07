В Естонії не виключають закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.

Зазначається, що на тлі повномасштабного вторгнення РФ одна із запропонованих Естонією ініціатив була в тому, щоб пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.

– Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи, – сказав Певкур.

Раніше видання Politico повідомило, що посли ЄС не дійшли згоди щодо виготовлення боєприпасів.

Через два тижні після того, як Євросоюз оголосив про угоду щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів, блоку довелося зіткнутися з юридичною заковикою в питанні, хто отримає гроші.