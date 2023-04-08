Апрель, 08 в 12:00

Российские оккупанты запустили производство тяжелых 1,5-тонных управляемых авиационных бомб. Для противодействия этой угрозе, а именно самолетам-носителям таких бомб, Украине нужны боевые самолеты.

Об этом сообщил спикер командования Воздушными силами Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что враг применяет авиабомбы при атаках по всей линии фронта: на Юге, Востоке, в Сумской и Черниговской областях.

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– Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, тяжело. Потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно. Пока безнаказанно. Следует понимать, что самолеты наносят удары с дистанции 50 плюс километров из-за линии боевого столкновения или государственной границы Украины и с моря. Поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, — подчеркнул Игнат.

Для применения управляемых авиабомб оккупанты используют истребители Су-35. Каждый день враг применяет 10-12 таких бомб по всей линии фронта.

Речь идет о ФАБ-500 – 500-килограммовых авиационных бомбах, оснащенных “крыльями” и GPS-навигацией. После запуска они летят к своей цели еще 10-20 и более километров.

По словам Игната, в этом случае можно противодействовать только самолетам, запускающим авиабомбы.

– Бомбы можно пробовать сбивать, но понятно, сколько нужно средств, чтобы их уничтожать. Поэтому другого выхода нет, кроме противодействия именно самолетам, которые сбрасывают эти бомбы, — объяснил спикер.

Он также отметил, что в медийном пространстве РФ появилась информация о том, что российский министр обороны Сергей Шойгу ездил на завод, где запущена линейка по производству уже 1,5-тонных бомб. С высокой вероятностью, они также будут оснащены “крыльями” и GPS-навигацией.

– 1,5-тонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять. Это системы Patriot, SAMP/T из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, имеющие и мощные радары, и ракеты класса воздух-воздух. Только так можно противостоять этой угрозе, — подытожил Игнат.

Как известно, 4 апреля российская армия сбросила с истребителей Су-35 две бомбы на село Печенюги в Черниговской области. В результате авиаудара загорелись частный дом и хозяйственные постройки.