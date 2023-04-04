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Факты / Україна

Горит частный дом: российские Су-35 сбросили две авиабомбы на село Печенюги Черниговской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Истребители Су-30 и Су-35
Фото: Depositphotos

Во вторник, 4 апреля, российская армия сбросила с истребителей Су-35 две бомбы на село Печенюги в Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.

— Около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки. Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который осуществили два российских Су-35. По предварительным данным, истребители РФ сбросили на населенный пункт две бомбы, — говорится в сообщении.

О пострадавших пока информации не поступало, добавили в ОК Север.

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