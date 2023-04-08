Квітень, 08 в 12:00

Російські окупанти запустили виробництво важких 1,5-тонних керованих авіаційних бомб. Для протидії цій загрозі, а саме літакам-носіям таких бомб, Україні потрібні сучасні бойові літаки.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив, що ворог застосовує авіабомби під час атак по всій лінії фронту: на Півдні, Сході, на Сумщині та Чернігівщині.

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– Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко. Тому що противник застосовує ці керовані бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що літаки завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України і з моря. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, – наголосив Ігнат.

Для застосування керованих авіабомб окупанти використовують винищувачі Су-35. Щодня ворог застосовує 10-12 таких бомб по всій лінії фронту.

Йдеться про ФАБ-500 – 500-кілограмові авіаційні бомби, оснащені “крилами” та GPS-навігацією. Після запуску вони летять до своєї цілі ще 10-20 і більше кілометрів.

За словами Ігната, в цьому випадку можна протидіяти лише літакам, які запускають авіабомби.

– Бомби можна пробувати збивати, але зрозуміло, скільки треба засобів, щоб їх знищувати. Тому інакшого виходу немає, крім протидії саме літакам, які скидають ці бомби, – пояснив речник.

Він також зазначив, що в медійному просторі РФ з’явилася інформація, що російський міністр оборони Сергій Шойгу їздив на завод, де запущена лінійка з виробництва вже 1,5-тонних бомб. Із високою ймовірністю вони також будуть оснащені “крилами” і GPS-навігацією.

– 1,5-тонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти. Це системи Patriot, SAMP/T із наземних. А найкраще – це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, які здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, мають і потужні радари, і ракети класу повітря-повітря. Тільки так можна протистояти цій загрозі, – підсумував Ігнат.

Як відомо, 4 квітня російська армія скинула з винищувачів Су-35 дві бомби на село Печенюги у Чернігівській області. Внаслідок авіаудару загорілися приватний будинок та господарські споруди.