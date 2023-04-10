Россия оставила в Черном море один ракетоноситель с четырьмя Калибрами

Апрель, 10 в 12:41

Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находится четыре корабля ЧФ РФ, из которых один носитель крылатых ракет общим залпом до четырех Калибров.

А в Азовском море оккупанты держат один корабль, сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Также, по данным украинских военных, в Средиземном море страна-агрессор держит семь кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет Калибр общим залпом до 20 ракет.

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За последние сутки через Керчь-Еникальский пролив в Азовское море зашло 25 судов в интересах РФ, пять из них двигались из пролива Босфор, а в Черное море — 22 судна, из которых шесть продолжили движение в направлении Босфора.

Накануне РФ удерживала в Черном море два подводных ракетоносителя общим залпом до восьми Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Оперативное командование Юг